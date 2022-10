Filha de Secretário dá boas notícias: «O meu pai iniciou uma nova fase da recuperação»

Através das redes sociais, a filha de Carlos Secretário deu conta da evolução favorável do estado de saúde do seu pai, na sequência de uma trombose que sofreu no mês de agosto "É com grande esperança que comunico que o meu pai, Carlos Secretário, já se encontrar em fase de reabilitação para iniciar uma nova fase de recuperação", escreveu Lara Secretário, numa mensagem na qual agradece e enaltece "a rápida e fantástica assistência dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, do atendimento irrepreensível do Centro Hospital Douro e Vouga e dos inexcedíveis cuidados de todos os profissionais de saúde do Centro Hospital de Vila Nova de Gaia".A filha do antigo internacional português fez também agradecimentos a quem enviou mensagens de força, mas também à FPF, FC Porto e todos os clubes e adeptos. "Agora inicia-se uma nova etapa com igual esperança", finaliza.