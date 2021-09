Filha de Wendell também já tem camisola do FC Porto e está no balneário do Dragão

Lembra-se da 'História Record' sobre a operação de charme lançada pelo Benfica para desviar Wendell da rota do FC Porto? Se não se lembra, em traços gerais, as águias tentaram seduzir o lateral esquerdo com uma camisola personalizada da filha, que nasceu pouco antes de o jogador ter assinado pelos portistas. Pois bem, a pequena Vitória também já tem uma camisola do FC Porto com o seu nome estampado nas costas e o número 22 nas costas. A mesma está em exibição no balneário do FC Porto, no lugar que pertence ao pai.





O reforço brasileiro não foi o único recém-papá do plantel portista a ser surpreendido com esta atenção por parte dos dragões., Toni Martínez e Evanilson terão direito a inspiração idêntica quando os jogos voltarem ao palco portista."O vosso lugar está ainda mais especial. Parabéns Papás", escreveu o FC Porto na publicação do Instagram, onde mostrou a nova 'decoração' dos lugares dos referidos jogadores, no balneário do Dragão. Note-se que todos eles foram pais de meninas e o equipamento escolhido para elas foi o cor-de-rosa.