Filho mais novo de Sérgio Conceição já levanta troféu com a camisola do FC Porto

Naquele que foi o primeiro torneio em que participou com a camisola do FC Porto, integrado na estrutura de formação da Dragon Force, José Conceição, filho mais novo de Sérgio Conceição, ajudou a equipa sub-8 dos azuis e brancos a conquistar um torneio disputado em Lourosa, este domingo.Na final, os azuis e brancos venceram o Sp. Braga, por 7-0. Na mesma equipa, também brilha Guga, o filho do treinador adjunto da equipa principal, Vítor Bruno.Orgulhoso pelo feito do filho mais novo, Sérgio Conceição partilhou, nas redes sociais, uma fotografia do jovem José com o troféu na mão.