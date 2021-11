Filhos de Reinaldo Teles recebem Dragão de Ouro Recordação em momento emotivo

Cumpriu-se, no passado dia 25 de novembro, um ano desde o desaparecimento de Reinaldo Teles. No entanto, mesmo volvidos mais de 365 dias, o universo portista não esquece o histórico dirigente.Com efeito, na gala dos Dragões de Ouro, na noite desta segunda-feira, um dos momentos mais emotivos aconteceu logo a abrir, quando o eterno 'Chefinho' foi galardoado com o Dragão de Ouro Recordação, recebido pelos filhos Maria João Silva e Reinaldo Pinheiro."É com muito orgulho que estou acompanhada do meu irmão e dos meus tios para, em representação do meu pai, recebermos o Dragão Recordação. Não havia melhor lugar do que o estádio, local que o meu pai via como uma casa. Fez um ano de que o meu pai partiu e a dor só foi possível de suportar com o apoio de todos", começou por dizer a filha, Maria João Silva, prosseguindo com a lembrança do pai."O meu pai era um homem simples, humilde, gentil e educado. Transmitiu sempre valores genuínos e naturais como o sentido da amizade e da abnegação. Era amigo do seu amigo e nunca os deixava sozinhos. Foram estes valores e atitudes que tivemos a felicidade e o orgulho de ver reconhecidos em vida e agora, por amigos portistas e até amigos pelos adversários. Tal como indicam no email que enviaram, foram décadas de um amor incondicional, que ajudou uma região a crescer e a afirmar-se no plano nacional e internacional. Somos todos portistas, não por obrigação, mas pela forma como o meu pai amava este clube. Ainda hoje apoiamos este clube para que os netos percebam o que é lutar por um amor maior. Cabe a todos nós, aficionados e também aos dirigentes perpetuar um dos grandes que nos ajudou a tornar-nos enormes. Deixou marca e história, pela coragem e convicção de não existirem impossíveis para este clube. Agora que te recordamos, pai, esperamos que nunca esqueçam o teu Porto", referiu, motivando um grande aplauso geral.Ao palco subiram depois quatro músicos, que interpretaram o clássico de ópera 'Nessun Dorna', dando ainda mais carga simbólica ao momento. Vários dos presentes, incluindo Pinto da Costa, não esconderam a emoção.