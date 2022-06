Filipe Ribeiro é o novo coordenador da formação do FC Porto

Filipe Ribeiro foi anunciado como novo coordenador da formação do FC Porto, subtituindo António Natal no cargo. Aos 47 anos, o novo responsável dá um passo em frente na carreira, já que desempenhava anteriormente a função de subcoordenador dos escalões jovens."É evidente que, no nosso clube, os desafios são permanentes e constantes, e para quem está dentro do clube são todos aliciantes. O desafio maior que temos, e como a história o tem demonstrado, é potencializar os nossos jogadores para que ingressem na equipa principal. É o sonho e o desafio de todos e, em prol disso, uma vasta equipa trabalha todos os dias. A minha perspetiva futura enquadra-se nisso. Olhamos sempre para a frente e com vista a melhorar todos os setores que fazem parte da estrutura formativa. Queremos criar um rumo que continue a demonstrar que o FC Porto está na vanguarda, como temos visto recentemente", referiu Filipe Ribeiro, em declarações ao site do FC Porto.Fernando Gomes, diretor da formação do FC Porto, destacou as qualidades de Filipe Ribeiro e explicou as razões que levaram os dragões a fazerem esta aposta."Queria dar uma palavra de reconhecimento ao professor Natal que, enquanto pôde, nestes dois anos em que esteve connosco, deu o seu melhor no que à disponibilidade, competência e dedicação ao clube diz respeito. Quero também anunciar o futuro coordenador técnico da formação, que será Filipe Ribeiro. É um técnico que está connosco há três anos, entrou na nossa formação como subcoordenador, já tinha exercido o cargo de coordenador em clubes como o P. Ferreira e o V. Guimarães. É um elemento que conhecemos bem e que acreditamos que será uma mais-valia para o FC Porto. Entendemos que o investimento nos recursos humanos e no talento é algo que temos de ter sempre em conta no clube e a isso se deve esta entrada do Filipe Ribeiro. O nosso foco é e continuará a ser o mesmo, que é procurar formar campeões para alimentar a nossa equipa principal e conseguirmos um melhor rendimento desportivo e financeiro para o clube", realçou o bibota Fernando Gomes, responsável pela formação do FC Porto.