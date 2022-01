Fim de novela: Eustáquio já é reforço do FC Porto

Fim de novela. Stephen Eustáquio vai ser jogador do FC Porto por empréstimo do Paços de Ferreira até ao final da época, com os dragões a salvaguardarem uma opção de compra que, sabe, não é obrigatória.O médio, de 25 anos, está convocado pela seleção do Canadá para os três compromissos da qualificação para o Mundial’2022 que se realizam nos próximos dias, mas ainda não viajou para a América do Norte. A apresentação pelo FC Porto, contudo, pode não acontecer este domingo.Filho de emigrantes portugueses no Canadá, Eustáquio mudou-se ainda muito jovem para Portugal e fez cá todo o seu processo de formação. Estreou-se como sénior no Torrense, onde fez duas temporadas sendo uma peça importante na equipa, no Campeonato de Portugal, antes de se mudar para o Leixões.Seguiu-se uma temporada em Matosinhos antes de se mudar para Chaves e ter a sua estreia na Primeira Liga. Foi vendido ao Cruz Azul, do México mas sem sucesso por culpa de uma grave lesão no joelho. Voltou para representar o Paços de Ferreira por empréstimo mas terminou por permanecer nos castores a título definitivo.