Fisco investiga negócio de ações de Pinto da Costa, avança o 'Correio da Manhã'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A compra de ações do Futebol Clube do Porto por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa está na mira das autoridades tributárias que em diversos processos investigam o líder dos azuis-e-brancos por possíveis crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada. Leia o artigo completo no 'Correio da Manhã'.