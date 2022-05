Fisioterapeuta Álvaro Magalhães suspenso por seis dias na sequência do clássico da Luz

Álvaro Magalhães, fisioterapeuta do FC Porto, foi suspenso por seis dias e multado em 380 euros, por protestos contra a equipa de arbitragem, na sequência da expulsão no clássico da Luz, aos 78 minutos.De acordo com o mapa de castigos publicado na tarde desta terça-feira, Álvaro Magalhães "saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, dizendo "isto é uma vergonha"", conforme relatado no relatório do árbitro Luís Godinho.De resto, os portistas foram fortemente penalizados por comportamento incorreto do público, tendo sido sancionados com duas multas. Uma de 3.190 euros, por terem sido deflagrados artefactos pirotécnicos, e outra de 510 euros, devido a insultos proferidos na direção de adeptos do Benfica.