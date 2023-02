Fisioterapeuta Eduardo Santos agradece confiança a Otávio e ao FC Porto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eduardo Santos (@eduphysio)

Eduardo Santos agradeceu a confiança que tanto Otávio como o FC Porto depositaram no seu trabalho. Através das redes sociais, o fisioterapeuta que esteve a trabalhar com o internacional português nos últimos dias deixou uma breve mensagem."Nossas limitações não existem para nos impedir de alcançar o que queremos, mas para estimularem a nossa persistência e capacidade de superação. Obrigado, Otávio e FC Porto, pela confiança no meu trabalho", escreveu.De recordar que Otávio passou os últimos dias no Brasil a trabalhar para encurtar a recuperação a uma lesão muscular, tal comonoticiou em tempo oportuno. Regressou ao Olival este domingo.