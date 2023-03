Flamengo mais perto de contratar Uribe: falta só convencer a mulher do jogador

Matheus Uribe termina contrato com o FC Porto no final do próximo mês de junho e está perto de rumar ao Flamengo, de Vítor Pereira, de acordo com o 'Globoesporte'.O médio, de 31 anos, tem interesse em representar o clube brasileiro, que já chegou aos valores pedidos pelo jogador, segundo a mesma fonte, mas falta agora convencer a mulher do internacional colombiano Cindy Garcia a mudar-se para o Brasil. Uma situação semelhante à transferência de Filipe Luís em 2019, a qual é vista como um exemplo, já que as negociações se foram arrastando até que os responsáveis do clube conseguissem convencer a esposa do internacional brasileiro.O Flamengo mostra-se, ainda assim, otimista de que vai conseguir contratar Uribe e satisfazer o pedido do técnico português de reforço do meio-campo. No entanto, o emblema do Rio de Janeiro tem menos de um mês para concluir o negócio antes terminar o período elegível para inscrever jogadores vindos do estrangeiro, a 3 de abril.