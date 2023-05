Flamengo sem esperança por Uribe: «Não se concretizou...»

Em final de contrato com o FC Porto, Uribe foi apontado ao Flamengo ao longo dos últimos meses, num interesse que foi agora confirmado por Bruno Spindel, diretor-executivo dos brasileiros. Contudo, a esperança em contar com o colombiano é praticamente nula por parte dos cariocas."O atleta que tivemos interesse, todos sabem, foi Matheus Uribe, mas não se concretizou", esclareceu Bruno Spindel quando confrontado com os rumores recentes sobre Fernando, médio do Antalyaspor.