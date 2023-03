Flamengo vê Uribe mais difícil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Flamengo deixou esfriar a pista de Uribe. A informação foi avançada pelo Globoesporte, do Brasil, que deu conta das dificuldades que o clube está a encontrar para conseguir contratar o médio, de 31 anos, também pelo facto do FC Porto manter o desejo de garantir a sua continuidade. Uribe é um dos jogadores referenciados pelo português Vítor Pereira para reforçar o Flamengo, mas a concorrência não facilita as suas intenções.