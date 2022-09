«Foi limpinho, limpinho»: as reações à vitória do FC Porto sobre o Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ouviu conhecidos adeptos dos dragões em relação ao triunfo frente ao Chaves (3-0) , na 6.ª jornada da Liga Bwin."Grande vitória do FC Porto num jogo viril, nada fácil. Jogámos há dias em Madrid, com o Atlético, e faltaram alguns titularíssimos. Otávio, Pepe, Zaidu. Mas foi uma vitória boa, justíssima. Não há reparos, nem de árbitros, nem de ninguém.""Foi um jogo que correu bem, porque os jogos depois de jogos difíceis da Champions são traiçoeiros. Vários jogadores deram boas indicações. Depois, há outra coisa. Quem jogou de amarelo foi o adversário. Quando é o FC Porto, tende a não correr bem.""Jogo conseguido após o desaire em Madrid. Houve outra vez uma dualidade de critérios da arbitragem que não entendi. Mas foi limpinho, limpinho. Não quero que o FC Porto ganhe com favores, como se viu hoje [ontem] em Famalicão."