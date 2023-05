Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Foi só a terceira reviravolta do Dragão na época e no melhor ciclo da Liga Viragem com o Casa Pia apenas tem paralelo na 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal e na visita à Luz





• Foto: José Gageiro/Movephoto