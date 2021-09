Folha destaca caráter de Silvestre Varela: «Muitos teriam vergonha...»

Silvestre Varela foi o reforço mais surpreendente do mercado de verão da equipa B do FC Porto. O experiente extremo deixou o Belenenses SAD para baixar à 2.ª Liga e ajudar no desenvolvimento dos jovens dragões. Um passo que foi alvo de grandes elogios por parte de António Folha, treinador da formação B.





"O Varela veio primeiro porque achamos que tem condições para jogar, depois, aliado a isso, pelo profissional e homem que é. Acrescentando a experiência que já teve dentro do clube, sabe tudo o que é ser Porto. Foi uma escolha fácil para vir acrescentar valor. Não que precisemos que seja um líder no balneário, mas naturalmente ele é. Os miúdos vêem nele um líder pela forma de ser e de trabalhar. Para quem tem muita gente nova, com culturas diferentes, ter alguém com este passado no clube e com esta humildade de vir para uma 2.ª liga e para uma equipa B, isso é que demonstrar o caráter de um homem, não ter vergonha de vir para a B e para a 2Ligfa. Muitos teriam vergonha, mas o Varela foi fantástico", explicou António Folha, em entrevista aos meios do clube, a publicar na totalidade esta quarta-feira.O treinador abordou ainda a chegada ao FC Porto na época passada, numa altura em que a equipa ocupava um lugar complicado na tabela. "Houve convites para treinar sim, não os aceitei por uma ou outra razão. Mas quando há a chamada do FC Porto... todos sabem da minha ligação a esta casa. Entrei nesta casa com 12 anos, tenho 50 e aqui estou. Por isso, quando há uma chamada para uma situação daquelas, estando eu naquele momento livre, não havia como dizer que não. Primeiro porque reconheço gratidão. E depois porque era um trabalho muito diferente do que já tive aqui. Muito difícil. E sendo mais difícil acreditei desde o primeiro minuto. Conheço bem a casa, conhecia os jogadores apesar da desconfiança que existia... E isso foi até ao fim. Porque é difícil dar o máximo dia após dia e depois chegar ao fim-de-semana e o resultado não aparecer. Por isto tudo eu não podia dizer que não", revelou Folha.