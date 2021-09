Folha e a ligação a Sérgio Conceição: «Só nos interessa o melhor para o FC Porto»

O treinador da equipa do FC Porto B falou da ligação que tem ao treinador da equipa principal dos dragões. Folha não poupou nos elogios a Sérgio Conceição, que conhece há muitos anos, desde os tempos em que os dois ainda jogavam.





"A ligação entre nós é muito fácil, porque somos duas pessoas que querem o melhor para o FC Porto. Ponto. A nós só nos interessa o melhor para o FC Porto. Quando assim é, torna-se mais fácil trabalhar", afirmou o técnico da equipa B, esta quarta-feira, em entrevista ao Porto Canal."Também é fácil, porque nos conhecemos há muitos anos e sabemos quais são os valores Porto. Trabalhar e conversar de futebol com o Sérgio é fácil. Falamos muitas vezes e ele está sempre atento. Fazemos treinos de conjunto e é muito fácil partilharmos a opinião do que quer que seja e conversarmos do que quer que seja. Todo sabemos como o Sérgio vive o futebol, quer sempre o melhor, eu também sou assim. O que queremos é que os Sérgio esteja tranquilo, a trabalhar da melhor forma e nós a trabalhar por trás para o ajudar de todas as maneiras para que consiga os seus objetivos", acrescentou António Folha.Destacando Bobby Robson como grande referência que tem enquanto treinador, o líder técnico do FC Porto B falou ainda da mudança de palco da equipa, que passa a usar o Estádio Luís Filipe Meneses em detrimento do Municipal Dr. Jorge Sampaio."Isso acontece também pelas circunstâncias da pandemia. Temos de blindar muito bem o Olival, porque a equipa A e a B têm de estar completamente blindadas. Face a essas circunstâncias, achamos que, para nós, o ideal seria jogar na nossa casa. E faz sentido que assim seja. Para nós e para os atletas foi uma alegria, porque esta é a casa onde sempre jogaram. Foi uma alegria saber que ia ser aqui. Depois, uma coisa que adoro, enquanto treinador, é o calor humano da bancada, que fica muito mais perto", afirmou Folha para concluir, depois, sobre a 2.ª Liga."É muito difícil ganhar na 2.ª Liga. Este ano isso nota-se muito mais, devido ao investimento que muitas equipas fizeram. Há equipas de 1.ª Liga a jogar na 2.ª Liga. Há cada vez mais qualidade, tanto nos jogadores como nas estruturas desta divisão", rematou.