Folha regressou ao banco da equipa B

António Folha regressou ontem ao banco do FC Porto B para orientar a sua equipa no jogo frente ao Trofense, a contar para a 18ª jornada da Liga Sabseg. O técnico, de 50 anos, estava afastado dos bancos desde o dia 12 de dezembro, tendo sido operado três dias depois devido a um problema de saúde. Folha falhou cinco encontros da jovem formação dos dragões, tendo voltado ontem ao seu posto de comando. Um momento com significado especial para o técnico portista, que foi testemunhado pelos administradores da SAD, Luís Gonçalves e Vítor Baía, que se deslocaram à Trofa para assistir ao jogo.

Refira-se que também o médio Sidnei Tavares (primo do internacional português Nani), fez a sua estreia pela equipa B dos dragões.