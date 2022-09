Forte aparato policial na partida da comitiva do FC Porto para Lisboa

A partida da comitiva do FC Porto para Lisboa ficou marcada por um forte aparato policial. Depois da agressão de que foi vítima a família de Sérgio Conceição, após o jogo frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões, na terça-feira, as autoridades policiais tomaram todas as precauções no sentido de protegerem o grupo na saída para a capital.Junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi visível uma forte presença da Polícia de Segurança Pública, não obstante o facto de não estarem presentes adeptos. De referir também que o presidente Pinto da Costa chefiou a comitiva.O FC Porto defronta o Estoril, amanhã, em jogo a contar para a 7.ª jornada do campeonato.