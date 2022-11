Fotobiografia de Pinto da Costa lançada a 7 de dezembro

Com o título "Largos anos têm 14.600 dias", sai para as bancas no próximo dia 7 de dezembro uma fotobiografia de Pinto da Costa.Ao longo de 336 páginas será possível aos leitores observar mais de 500 fotografias, distribuídas por 47 capítulos anuais, desde a infância de Pinto da Costa até às quatro décadas de presidência do FC Porto, numa obra que conta com o prefácio de D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa.