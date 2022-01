FPF assinala falecimento de Lima Pereira

A FPF, nomeadamente através do seu presidente Fernando Gomes, assinalou o falecimento, este sábado, de Lima Pereira, antigo jogador do FC Porto e da Seleção Nacional. Recordando os vários passos da carreira do malogrado central, o organismo federativo destacou as 20 internacionalizações de Lima Pereira, especialmente a sua participação na "fase final do Campeonato da Europa de 1984, onde Portugal chegou até às meias-finais, e a qualificação para o Mundial de 1986".Fernando Gomes assinou a mensagem de condolências em nome da FPF. "Foi com choque e enorme tristeza que tomei conhecimento do desaparecimento de Lima Pereira, um nome incontornável da história do futebol português. Enquanto jogador, Lima Pereira deixou uma marca forte nos clubes que representou, com destaque para o Futebol Clube do Porto, onde se sagrou campeão europeu e somou mais de 250 jogos, e também na Seleção Nacional. À família enlutada, aos amigos e a todos os clubes que Lima Pereira representou, a Federação Portuguesa de Futebol endereça as mais profundas condolências", escreveu.