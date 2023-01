Fran Navarro deverá rumar ao FC Porto no final da época

Fran Navarro deverá ser reforço do FC Porto para 2023/24. Segundoapurou, o avançado permanecerá no Gil Vicente ate final da temporada, rumando no verão aos dragões. O nosso jornal sabe que o negócio pode ficar selado ainda hoje.Recorde-se que o atacante espanhol, de 24 anos, chegou a estar perto do Sp. Braga, que tinha em cima da mesa 7 milhões de euros para contratar o que seria o substituto de Vitinha (foi para o Marselha). No entanto, como demos conta hoje, a frente negocial aberta durante o dia de ontem com o Gil Vicente foi encerrada, pelo que o espanhol não será reforço arsenalista nesta janela de mercado de inverno. O destino será, sim, o FC Porto, mas apenas na próxima temporada.Apesar da cobiça e indefinição em torno do seu futuro, Navarro é hoje titular pelo Gil Vicente, diante do Paços de Ferreira