Fran Navarro, futuro reforço do FC Porto, foi assobiado aquando da substituição

Fran Navarro, futuro reforço do FC Porto, foi apupado aquando da sua substituição, tendo saído de campo junto à zona da claque Super Dragões.Viu ser-lhe arremessada uma bandeira, que acabou por não o atingir. Também o árbitro Rui Costa foi contestado pela generalidade das bancadas, tanto ao intervalo, como após o final do jogo.João Mário e Uribe foram aplaudidos pelas bancadas do Dragão quando se dirigiram para o balneário após as respetivas expulsões.