Franceses colocam Sérgio Conceição numa pequena lista de alvos do Paris Saint-Germain

Sérgio Conceição tem mais dois anos de contrato com o FC Porto, mas esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Estoril, apesar de ter sido questionado sobre o assunto, em nenhum momento garantiu a continuidade no clube campeão nacional 2021/22.Algumas horas depois disso, Sérgio Conceição viu o seu nome associado ao Paris Saint-Germain. Segundo noticia o portal 'FootMercato', embora não esteja no topo da lista, o treinador do FC Porto está numa pequena lista de treinadores que o diretor desportivo do PSG, Leonardo, estudo como hipótese para suceder a Pochettino no comando técnico dos parisienses.De acordo com a mesma publicação, Zinedine Zidane, sem clube desde que deixou o Real Madrid, continua a ser a prioridade e o preferido dos donos do clube parisiense. Recorde-se que, além de ter contrato com os dragões, Sérgio Conceição também está blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 10 milhões de euros.