Franceses colocam Yvann Maçon como alvo do interesse do FC Porto

"Sempre muito atentos ao mercado francês, os olheiros do FC Porto têm como alvo Yvann Maçon", escreve, esta segunda-feira, o jornal francês L'Équipe. De acordo com a mesma publicação, o agente do defesa foi visto na semana passada nos escritórios da SAD azul e branca, no Porto.Yvann Maçon tem 23 anos, é natural de Guadalupe, mas também tem nacionalidade francesa e pode jogar em qualquer um dos corredores laterais da defesa, preferencialmente pelo direito. Contratualmente ligado ao Saint-Étienne até 2025, a transferência do defesa pode ser feita por um valor entre os três e os cinco milhões de euros, ainda segundo refere o L'Équipe. Esta época soma 1802 minutos, divididos por 25 jogos.