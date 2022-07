Franceses revelam oferta do FC Porto por Hwang Ui-jo e interesse em Júnior Onana

Hwang Ui-Jo está a ser novamente apontado ao FC Porto, sendo que o conceituado jornal francês 'L'Équipe' informa que os dragões até já terão apresentado uma proposta formal ao Bordéus. Segundo a mesma publicação, o avançado sul-coreano não será o único alvo dos campeões nacionais no plantel do emblema que foi despromovido da Ligue 1, uma vez que Júnior Onana também é colocado no radar portista.Júnior Onana, de 22 anos, é um médio internacional pelos Camarões que já se destacou em Portugal ao serviço do Leixões. De tal forma que em janeiro de 2020 rumou ao Lille, onde acabou por não se afirmar. Na última época, pelo Bordéus, foi utilizado em 23 jogos na Ligue 1, tendo marcado três golos e feito duas assistências.