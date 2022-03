Francisco Conceição: a estreia, o primeiro golo e o "grande orgulho" de ser treinado pelo pai

Em entrevista à 'Dragões', Francisco Conceição falou de alguns marcos no primeiro ano de equipa principal e o significado de ser treinado pelo seu próprio pai."Para mim é um grande orgulho poder ser treinado pelo meu pai. É um orgulho tremendo e uma felicidade enorme, mas sei distinguir os dois papéis e ele também. Por isso, para mim é uma felicidade tremenda ser treinado por ele.""Foi uma alegria enorme. Sinto que foi o cumprir de um sonho, um desejo que tinha há muito tempo. Ainda por cima com o meu pai no banco e ao lado de jogadores que só estava habituado a ver na televisão. Estrear-me pela equipa principal do FC Porto foi um orgulho tremendo. Desse dia guardo o momento da estreia e toda a emoção. É um momento que vai ficar em mim o resto da minha vida."Foi um alívio para mim, pois há muitotempo que procurava aquele golo. Sentia que a bola não entrava e esse momento ajudou. Foi uma felicidade enorme, em pleno Estádio do Dragão, com a minha família na bancada a poder ver aquele momento. Eles sabem aquilo que sinto e aquilo que posso dar, por isso foi um momento muito importante para mim, até porque como avançado também preciso de fazer golos. Foi um golo importante para mim.""Naquele abraço disse-lhe pouca coisa, mas o que lhe disse fica para nós. O abraço que lhe dei foi uma forma de lhe dedicar o golo."