Francisco Conceição: «Conquistámos os troféus mais importantes em Portugal»

Francisco Conceição salientou o grande desempenho do FC Porto durante "toda a época", sublinhando o facto de os dragões terem conquistado as duas competições mais importantes a nível interno: campeonato e Taça de Portugal.





"Conquistámos os troféus mais importantes em Portugal. Estivemos muito bem durante toda a época e penso que merecemos imenso estas conquistas, porque trabalhámos muito, houve muito sacrifício, e fomos mais fortes que os adversários", afirmou o jovem extremo do FC Porto, em declarações à TVI no final da partida no Jamor.

Exigência de Sérgio Conceição



"Penso que é com essa exigência que melhorámos, com essa vontade de conquistar mais títulos e de viver intensamente este clube, é isso que nos define. Foi uma época muito longa e agora há que descansar. Para o ano a exigência será a mesma", concluiu.