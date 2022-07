Francisco Conceição despede-se do FC Porto: «É o momento mais difícil da minha curta carreira»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francisco Conceic¸a~o (@francisco.conceicao7)

Instantes depois de ter sido oficializado como reforço do Ajax até 2027, Francisco Conceição recorreu à sua conta de Instagram para se despedir do FC Porto, aproveitando para dizer que esta saída "nunca será um adeus, mas sim um até já". O jovem partilhou ainda uma série de fotografias, uma delas ao colo do pai quando ainda era criança."Futebol Clube do Porto…Não tenho palavras para descrever tudo o que vivemos nestes anos em que representei o clube do meu coração.Representei o símbolo que amo como um de vós, e cumpri um sonho de menino: ser campeão nacional.É o momento mais difícil da minha curta carreira… A despedida deste clube, da cidade e todos os adeptos tornam o FCP não diferente, mas único.Agradeço ao Presidente, a todos os treinadores com quem trabalhei, aos colegas de equipa que se cruzaram comigo, aos funcionários que garantiram que nunca nos faltasse nada.Acima de tudo, quero agradecer o apoio de TODOS os adeptos do FCP, tanto agora neste momento emotivo da partida, como em todos os jogos em que estiveram connosco. Sempre demonstraram um apoio e carinho especial por mim. Vocês são a alma e a paixão deste clube.A minha história nesta casa que considero minha não termina aqui. Do Futebol clube do Porto nunca será um adeus, mas sim um até já.Vou sair, mas o Porto não sai de mimLevo-vos a todos no meu coração Portistas, PARA SEMPRE DRAGÃOObrigadoFrancisco Conceição"