Francisco Conceição: «Duras em casa? Algumas mas evitamos falar de futebol»

Francisco Conceição disse este sábado estar a viver um sonho com a conquista do título de campeão nacional ao serviço do FC Porto."É um sonho tornado realidade ganhar este título, que é muito importante. É o culminar de um ano de trabalho onde merecemos muito. Agora é desfrutar", disse.Se se sofre mais para defendendo o cargo do pai? Não vou dizer que não, esse lado está sempre presente mas foco-me no que tenho de fazer em campo. Faz parte e tenho de saber lidar. Duras em casa? Algumas mas evitamos falar de futebol, aproveitamos para relaxar", frisou.