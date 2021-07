Francisco Conceição é o 10 do FC Porto: confira o número de todos os jogadores

O FC Porto apresentou este sábado os jogadores para temporada 2021/22 antes do jogo com o Lyon. Francisco Conceição fica com o 10. Fernando Andrade não subiu ao relvado.





Números dos jogadores: Fábio Vieira, 50; João Mário, 23; Bruno Costa, 28; Carraça; 15; Toni Martinez, 29, Marcano, 5; Manafá, 18; Nanu, 31; Vitinha, 20; Francisco Conceição, 10; Marchesín, 1; Diogo Costa, 99; Francisco Meixedo, 71; Cláudio Ramos, 14; Diogo Leite, 4; Taremi, 9; Evanilson, 30; Pepê, 11; Fábio Cardoso, 2; Uribe, 8; Otávio, 25; Grujic, 16; Pepe, 3; Sérgio Oliveira, 27; Mbemba, 19; Zaidu, 12; Romário Baró, 21; Ricardo Valente, 80; Luis Diáz, 7.