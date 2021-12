Francisco Conceição faz 19 anos e o plantel do FC Porto não deixou passar a data

Francisco Conceição cumpre, esta terça-feira, o 19.º aniversário e a data foi celebrada em pleno treino do FC Porto com o já habitual túnel de cachaços.O plantel juntou-se em duas filas e o extremo teve de passar pelo meio, sujeitando aos calduços dos colegas e da equipa técnica, com Sérgio Conceição no primeiro lugar da fila.