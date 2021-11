Francisco Conceição: «Juntar a este prémio individual os coletivos que temos de ganhar»

Francisco Conceição subiu ao palco da cerimónia Dragões de Ouro, no Estádio do Dragão, para receber o prémio de Atleta Revelação do Ano. No discurso de vencedor, apontou aos objetivos coletivos e deixou a mãe, Liliana, a chorar.O avançado também se emocionou e deixou o pai e treinador, Sérgio Conceição, com um sentimento idêntico. "Gostava de acrescentar a este prémio individual os prémios coletivos que ainda temos de ganhar este ano, porque é disto que esse clube vive. Para terminar, gostava de dizer obrigado e que isto é apenas o início", rematou Francisco Conceição, esta segunda-feira, já depois de ter distribuído agradecimentos."Primeiro, agradecer ao presidente, também à minha familia, eles sabem significam tudo para mim. Agradecer todos os colegas de equipa que se cruzaram comigo desde que cheguei aqui e a todas as equipas técnicas que me ajudaram até aos dias de hoje. Também aos adeptos pelo apoio que sempre me deram. Gostava de dizer que para mim é um sonho tornado realidade poder ganhar um Dragão de Ouro, que é um grande orgulho e que espero que seja o reconhecimento do meu trabalho e que possa continuar a fazer mais e melhor", prometeu.