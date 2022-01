Francisco Conceição: «Na 1.ª parte não estávamos no nosso ritmo normal»

Aos 89' do Estoril-FC Porto, Francisco Conceição, que havia saltado do banco, fez o 2-3 e completou a reviravolta dos dragões ( 2-3 ). No final do encontro, o jogador dos azuis e brancos sublinhou a "qualidade" do grupo que fez a diferença."Sabíamos que na primeira parte as coisa ficaram difíceis, não estávamos no nosso ritmo normal e, por isso, corrigimos ao intervalo. Na segunda parte mostrámos a nossa qualidade e tudo o que podemos fazer ficou bem vincado na segunda parte"."Agora, por estarmos na liderança com 3 pontos de avanço, não muda nada. Vamos jogo a jogo e lutar pelos 3 pontos, que é o que queremos"."Festejei com o treinador e com os colegas de equipa. Ficou patente o espírito de grupo. Queremos continuar e continuar a ganhar, para no fim sermos campeões".