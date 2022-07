Francisco Conceição no Ajax: a surpreendente reação de Fernando Madureira

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, reagiu na rede social Instagram à notícia avançada poresta manhã relativamente à saída de Francisco Conceição para os holandeses do Ajax "Filho meu nunca jogaria no Benfica! Filho meu nunca prejudicaria o Porto!", escreveu o líder da principal claque do FC Porto. Antes, 'Macaco ainda deixou uma questão no ar: "Se o FC Porto anda há quase um ano a querer renovar com o filho do treinador, a culpa é de quem?".