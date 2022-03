Francisco Conceição: «O Fábio Cardoso disse-me que ia marcar e concretizou-se»

O líder FC Porto hoje o Tondela por 4-0 com Francisco Conceição a ser o autor do quarto golo. "Feliz por ajudar a equipa. O resultado é o reflexo do desempenho de todos. Foi uma boa vitória, mas são só três pontos e é preciso continuar. Técnico pediu-me para tentar desequilibrar e foi isso que eu e todos tentámos fazer. Foi um bom golo, na sequência de um ressalto, mas foi um bom golo. Depois do golo do Galeno o Fábio Cardoso disse-me que ia marcar a seguir e felizmente esse prognóstico concretizou-se" disse.

No Estádio do Dragão, o FC Porto adiantou-se no marcador aos 45 minutos, com um golo de grande penalidade do iraniano Mehdi Taremi, e ampliou a vantagem pelo brasileiro Galeno (73), Fábio Vieira (76) e Francisco Conceição (79), num jogo em que o Tondela terminou com 10, devido a expulsão do espanhol Manu Hernando, aos 66.