Aos 90'+8 do Marítimo-FC Porto (1-1), o caso do jogo. Francisco Conceição caiu na área insular e ficou a pedir penálti. Enquanto João Pinheiro ouvia as indicações do VAR relativamente a esse lance, o jovem extremo foi até junto do banco portista e queixou-se de falta junto do treinador e pai.





Lance polémico aos 90'+8 do Marítimo-FC Porto: Francisco Conceição pediu penálti, árbitro mandou seguir Lance polémico aos 90'+8 do Marítimo-FC Porto: Francisco Conceição pediu penálti, árbitro mandou seguir

Sérgio Conceição, com o jogo ainda em andamento, teve de aconselhar calma ao filho, assim como a Jesús Corona, que também surgia na zona, como se pôde ver pela transmissão televisiva.