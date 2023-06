Francisco Conceição quer o pai no FC Porto... e Sérgio que o filho jogue mais no Ajax

Apesar de ter trocado o FC Porto pelo Ajax no último verão, Francisco Conceição esteve no Jamor a festejar com a família. Questionado sobre a possível saída do pai, Sérgio Conceição, o extremo foi perentório."Para mim continua porque sou adepto do FC Porto e quero que o meu pai tenha muito sucesso. Sei que aqui vai conquistar ainda mais títulos. Se o desejo dele é continuar? Sim, sem dúvida. É o clube de coração dele e agora é preciso esperar. Tem mais um ano de contrato e há que cumpri-lo. E, quem sabe, prolongá-lo ainda", vincou, sendo depois interrompido pelo próprio pai: ""Vê lá se jogas, mas é. Tem 10 minutos esta época" [risos].Antes deste momento, o jovem mostrou-se satisfeito com esta conquista dos dragões. "Estou muito feliz, vim aqui torcer pelo FC Porto, de quem sou eterno adepto, e também pelo meu pai. Sei o quanto ele sofre e trabalha para conquistar títulos pelo clube de coração dele. Ele, o clube e os adeptos estão de parabéns. À distância sofre-se sempre mais. Foi uma escolha difícil, o FC Porto é o clube pelo qual torço desde pequeno. Não é por isso que deixo de vibrar, estou aqui para festejar. Mereciam o campeonato, a haver um [justo] vencedor teria de ser o FC Porto. Foi a equipa que melhor futebol praticou e merecia, mas o futebol é assim. Agora é preciso pensar no próximo ano e em reconquistar o campeonato", rematou.