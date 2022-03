Francisco Conceição é membro de uma família intimamente ligada ao FC Porto, mas começou a jogar futebol no Sporting e o jovem avançado recordou esses tempos em entrevista à 'Dragões', revista mensal do FC Porto."Tenho a felicidade de ter nascido portista, mas no início da minha carreira as coisas encaminharam-se para jogar num clube rival. Mal tive a oportunidade de vir para o clube que amo, e pelo qual a minha família é fanática, decidi logo vir para o FC Porto", disse."Normalmente estava sempre no meu quarto, tranquilo. Ficava fechado no quarto e via sozinho os jogos do FC Porto. Acompanhava os jogos e festejava os golos sozinho no meu quarto", recordou, quando questionado sobre como acompanhava os jogos dos azuis e brancos.