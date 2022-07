Francisco Conceição: «Sempre especial voltar às origens»

Com a oficialização no Ajax para breve, Francisco Conceição esteve no Campo da Constituição, recinto utilizado pela formação do FC Porto. O jovem extremo fez questão de assinalar o momento num local onde também chegou a atuar. "Sempre especial voltar às origens", escreveu o internacional sub-21 numa storie no Instagram, que acabaria por apagar pouco depois.Comodeu conta, o jogador, de 19 anos, deu o último passo rumo à assinatura do contrato por cinco temporadas, até 2027, com o multicampeão holandês, ao ter realizado e superado os indispensáveis exames médicos.Ainda de acordo com as informações recolhidas, Francisco vai juntar-se em breve à nova equipa, que se encontra em estágio na Áustria.