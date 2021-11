Francisco Conceição: «Um sonho do qual não quero acordar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Francisco Conceic¸a~o (@francisco.conceicao7)

Francisco Conceição estreou-se sábado a marcar com a camisola do FC Porto, momento de grande emoção para toda a família, nomeadamente para a mãe, que não conseguiu evitar as lágrimas. "Poucas ou nenhumas palavras expressam o meu sentimento neste momento. Representar o Futebol Clube do Porto, jogar no Estádio do Dragão, fazer o meu primeiro golo com esta camisola com os adeptos na bancada. A minha realidade é um sonho do qual eu não quero acordar. É só o começo, sempre por mais e melhor. Continuaremos juntos", escreveu o jovem jogador no Instagram.A publicação gerou muitos comentários, incluindo dos irmãos Moisés e Francisco.