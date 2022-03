Francisco Conceição: «Vamos continuar no máximo, sem abrandar»

Francisco Conceição revela o desejo de ser campeão pelo FC Porto. "Espero que seja já esta época", disse, à 'Dragões'. Nesse sentido, garante que os dragões vão "continuar no máximo, sem abrandar" até ao final da temporada."Sim, sem dúvida! Nesse ano, que foi o da minha estreia pela equipa A, só faltou mesmo ser campeão. Tenho esse desejo e espero que seja já esta época, pois quanto mais rápido, melhor. Ser campeão pelo FC Porto é o meu principal objetivo e é um sonho que quero muito realizar": "Sinto que há muito talento, mas também há muito trabalho. Além disso, há a aposta do clube, que aposta com a convicção de que estes miúdos podem acrescentar qualidade à equipa principal. Nós temos consciência disso e trabalhamos todos os dias para provarmos que merecemos estar aqui.""Acho que melhorei em muita coisa, nomeadamente em aspetos da parte defensiva para ajudar a equipa no momento em que não tem bola. Tenho aprendido muito e identifico-me cada vez mais com aquilo que são as dinâmicas da equipa. Ao mesmo tempo, é preciso melhorar muita coisa e eu tenho noção disso. Guardo para mim, sei que estou no caminho certo e que num futuro próximo estarei muito melhor do que estou neste momento. Sinto que estou mais adaptado à equipa e mais confiante. Com o trabalho que tenho vindo a desenvolver, sinto-me cada vez melhor e vou tentar cada vez mais fazer a diferença.""É muito trabalho. Penso que temos feito um percurso muito bonito no campeonato e ainda estamos invictos. Aquilo que temos feito vem de muitas horas de trabalho no Olival e temos de continuar da mesma forma para que no fim possamos ser campeões.""Vamos ver um FC Porto igual a si próprio e fiel à sua imagem. Temos feito bem as coisas, por isso vamos continuar no máximo, sem abrandar, para que possamos realizar os nossos objetivos."