Francisco Conceição: «Vamos mostrar a todos que temos a raça de dragão»

O Estádio do Dragão completa 17 anos no próximo dia 16. E na edição de novembro da revista Dragões, Francisco Conceição recordou os primeiros momentos que viveu no palco portista, onde entrou pela primeira vez ao colo do pai, Sérgio Conceição, para festejar o título de campeão nacional em 2003/04.Mais tarde, foi-lhe pedido para deixar uma mensagem aos adeptos e o extremo, de 18 anos, não se inibiu. "Vamos dar, já nesta época, tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistarmos todas as vitórias que queremos, que é ganhar todas as competições em que estamos inseridos, e vamos mostrar a todos que merecemos e que temos a raça de Dragão".Já na hora de revelar os melhores momentos no palco portista, Francisco Conceição também não pestanejou: "Foi a minha estreia (com o Boavista), claro, e o primeiro jogo com os adeptos na bancada (com o Belenenses SAD). Foi também o concretizar de mais um sonho, poder jogar perante os adeptos, porque eu também era um deles há bem pouco tempo. Estar aqui dentro é um grande feito".Sobre as memórias que tem de jogos do FC Porto, o jovem rematou: "Lembro-me de um jogo, em 2010, em que o FC Porto ganhou por 5-0 ao Benfica aqui no Dragão. Lembro-me bem desse momento, porque lá em casa somos todos portistas e falou-se muito disso. Tinha oito ou nove anos e tenho essa memória bem presente, da vitória do FC Porto. E lembro-me de uma vitória contra o Bayern de Munique, em 2015. Ganhámos 3-1 e estive no estádio. Foi das primeiras vezes que estive aqui enquanto adepto, a ver o jogo com a minha família".