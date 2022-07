Francisco Conceição volta a ser associado ao Ajax

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Conceição voltou a ser, esta segunda-feira, associado ao Ajax, surgindo como opção preferencial para uma eventual saída de Antony, que tem sido seguido de perto por vários tubarões europeus.De acordo com o 'De Telegraaf', os holandeses veem como acessível a cláusula de cláusula de rescisão do extremo, fixada nos cinco milhões de euros, acreditando que podem convencer o jogador a deixar o Dragão.A notícia fala ainda numa "boa conversa" que já terá existido entre Francisco Conceição e Alfred Schreuder, treinador do Ajax.