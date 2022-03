Francisco e a azia de Sérgio quando não ganha: «É muito difícil lidar com ele... Mas saio um pouco a ele»

Quem sai aos seus não degenera e Francisco Conceição admite herdar um pouco da azia de Sérgio Conceição quando não ganha jogos. É este o ídolo de infância do jovem avançado do FC Porto, que falou um pouco da família na entrevista à 'Dragões'."Sempre foi o meu pai. Sempre tive o meu pai como uma referência e como um ídolo. É o meu maior exemplo, sem dúvida nenhuma.""Não! Fazemos as nossas partidas, os nossos jogos, mas não falamos de quem é o melhor, pois não gosto de competir com eles nesse sentido. Gosto de estar com eles, de conviver, de falar de futebol e saber a opinião deles, que para mim conta muito. Temos os nossos joguinhos e queremos ganhar, mas não discutimos quem é o melhor de nós."Fazemos sempre dois contra dois: eu e o Rodrigo contra o Moisés e o Sérgio. E posso dizerque o Moisés e o Sérgio têm mais derrotas do que vitórias.""Falamos pouco, sobretudo em casa. É claro que recebo sempre conselhos do meu pai, é normal, mas não falamos muito sobre o jogo pois sabemos que é um momento em que podemos relaxar um pouco e não estar sempre a falar de futebol. Por isso, há momentos em que deixamos o futebol de parte.""É muito difícil lidar com ele. Eu próprio já tenho esse hábito, saio um pouco a ele nesse aspeto também, na minha azia quando o FC Porto não ganha. Acho que em casa somos todos assim, ficamos todos numa azia que dura alguns dias. Nesse aspeto, somos todos um pouco como ele.""Primeiro o meu pai, sem dúvidanenhuma. Depois juntava-lhe o Deco e o Hulk. O Hulk, sendo extremo, cresci a vê-lo jogar no FC Porto e fazia coisas incríveis."