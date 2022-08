Francisco J. Marques acusa Adán de "lavrar" marca de penálti: «É a absoluta ausência de valores de desportivismo»

Este comportamento de Adan, tentando “lavrar” a marca de penálti antes da marcação, é a absoluta ausência de valores de desportivismo e fair-play. É por causa destas coisas que as lagartixas nunca chegam a jacarés pic.twitter.com/6Srd7yqAKG — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 24, 2022

Depois das críticas a Matheus Reis e Coates , Francisco J. Marques apontou agora o dedo a Antonio Adán, acusando o guarda-redes do Sporting de ter tentado estragar a marca de penálti antes de Uribe converter o castigo máximo, que resultaria no segundo golo do FC Porto."Este comportamento de Adan, tentando 'lavrar' a marca de penálti antes da marcação, é a absoluta ausência de valores de desportivismo e fair-play. É por causa destas coisas que as lagartixas nunca chegam a jacarés", afirmou o diretor de comunicação dos dragões no Twitter.