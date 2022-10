Francisco J. Marques acusa Frederico Varandas de estar "a enganar a Justiça"

Francisco J. Marques comentou esta noite, no Porto Canal, o adiamento do início do julgamento do presidente do Sporting, Frederico Varandas, por difamação ao seu homólogo do FC Porto, Pinto da Costa. Em causa esteve o facto do líder dos leões ter a morada antiga no processo, que impediu notificação atempada."Isto é o que se chama brincar com a Justiça. Quando um cidadão é constituído arguido e dá uma morada, se não reside lá há vários anos, está a enganar a Justiça. Na altura em que foi feito já foi com esse objectivo. Escolheu advogado sem conta no Citius e foi propositado. O documento que chegou ontem ao tribunal já é com outros advogados, que já conta no Citius. Foi feito para os corajosos fugirem à Justiça. Isto é que é gente de coragem. Esta gente beneficia de regimes de exceção, só lhes é permitido a eles, a pessoas do Benfica e do Sporting. Este é mais grave, porque se trata de alguém que sucessivamente insulta o presidente do FC Porto da forma mais covarde que existe e, para completar, montam esquema para não aparecer no tribunal. Por muito que empurrem e venham a beneficiar com a conivência do sistema judicial, não sei se sim ou não, mais tarde ou mais cedo vão ter de responder por isto. Toda a gente sabe o que disse. Tem de ter a coragem de ir ao tribunal dizer o que disse. Explicar-se e ser condenado, porque não se vai safar. Porque estes já têm Citius, mas se calhar vai faltar o dente do siso e faltando dente do siso não vão poder estar presentes", referiu o diretor de comunicação do FC Porto.