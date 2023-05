Francisco J. Marques: «António Costa está a ganhar a Marcelo Rebelo de Sousa»

O FC Porto sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins, em Viana do Castelo, e esta terça-feira Francisco J. Marques comentou a ausência de uma mensagem de parabéns por parte de Marcelo Rebelo de Sousa."Estamos a assistir a um despique entre o Presidente da República e António Costa., o Presidente da República não se manifestou. É um bocadinho estranho. Quando o FC Porto venceu a Youth League coincidiu com vitória do Sporting na Liga dos Campeões do futsal e houve comunicação conjunta de felicitações. Aqui o António Costa está a ganhar ao Marcelo Rebelo de Sousa", assinalou o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.