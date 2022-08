Francisco J. Marques aponta o dedo ao "comportamento anti-desportivo" de Matheus Reis

Este comportamento anti-desportivo de Matheus Reis, com a agravante de ser sobre uma criança, vai ser sancionado ou ao Sporting continua a ser permitido? pic.twitter.com/9vFg2VCGR0 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 20, 2022

Francisco J. Marques apontou o dedo ao que considerou ser um "comportamento anti-desportivo" de Matheus Reis, depois de o ala do Sporting ter dado um 'chega para lá' num apanha-bolas durante a partida com o FC Porto, no Estádio do Dragão."Este comportamento anti-desportivo de Matheus Reis, com a agravante de ser sobre uma criança, vai ser sancionado ou ao Sporting continua a ser permitido?", atirou o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.