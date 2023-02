Francisco J. Marques apontou expulsão de João Mário como "o grande erro da época"

Francisco J. Marques teceu duras críticas à atuação da equipa de arbitragem no FC Porto-Gil Vicente, com especial destaque para o árbitro Rui Costa e o vídeo-árbitro Tiago Martins. Na mira do diretor de comunicação do FC Porto esteve, com particular incidência, o lance que resultou na expulsão do defesa João Mário, aos 35 minutos."A expulsão do João Mário é o pecado original do jogo, tudo o resto se desenvolve a partir daí. É o grande erro da época, é inaceitável e incompreensível. É uma bola intercetada por um movimento em queda, a bola bate no braço de João Mário. Todos os árbitros sabem que não é falta, entende-se que o jogador tem o braço naquela posição para proteger a queda. Não é falta se intercetar a bola com o braço naquela situação, é muito parecido com aquele lance que resultou no penálti em que Portugal venceu o Uruguai no Mundial. Ali, o árbitro marcou falta e foi para casa. Todos sabem que não é falta. Os problemas começam quando Tiago Martins chama o árbitro e dá indicação da expulsão. É um erro do tamanho do Mundo. O VAR não sabe as regras, é uma das regras mais elementares, quem não sabe as regras não pode apitar. Estamos perante uma situação invulgar, não pode deixar de ter consequências. Rui Costa e Tiago Martins não sabem as regras. Se sabem, foi propositado, e não quero acreditar nisso. É um erro gravíssimo. No Ac. Viseu-FC Porto, da Taça da Liga, um jogador do Académico intercetou a bola com a mão e Rui Costa não marcou penálti, as regras não se aplicam quando está em causa o FC Porto?", questionou o responsável portista, no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal.