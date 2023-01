Francisco J. Marques ataca Roger Schmidt: «Achava que tinha o controlo absoluto sobre a arbitragem

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou a forma como o treinador do Benfica, Roger Schmidt, apontou o dedo à arbitragem de Artur Soares Dias no clássico entre Benfica e Sporting, designadamente no lance do penálti a favor dos leões."O treinador do Benfica apareceu agora como analista de arbitragem. Parece que tem uma opinião que não é muito popular entre os analistas, porque a generalidade dos analistas considerou que o penálti (contra o Benfica) foi bem assinalado. Mas aqui o que importa mais é destacar que, no dia anterior, o Roger Schmidt fez um grande elogio à arbitragem, porque achava que tinha o controlo absoluto sobre a arbitragem. Tinha tido a sorte de beneficiar de algumas decisões polémicas, como na receção ao P. Ferreira, na receção ao Vizela, na visita ao V. Guimarães e no jogo no Dragão. Se calhar, na sequência disso, achava que controlava a arbitragem e achou-se no direito de dizer que não era penálti, que houve um erro, porque o VAR não poderia intervir...", começou por referir o responsável pela comunicação dos dragões, no Porto Canal.A propósito das declarações de Roger Schmidt, Francisco J. Marques apelou à intervenção de Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), de forma a manter coerência nas suas decisões."Esperamos que na sequência dessas declarações, o senhor Luciano Gonçalves tenha estado atento e aja em conformidade, porque não é apenas quando o Sérgio Conceição critica a arbitragem ou quando algum elemento do FC Porto critica a arbitragem. Se ele quer dar a ideia de seriedade, então tem de agir em todas as situações, senão ainda é mais grave a gente lembrar-se daqueles pedidos que ele fazia ao Benfica. Com certeza que amanhã vai chegar uma denúncia ao Conselho de Disciplina da Federação por parte da APAF, porque o que tem acontecido em todas as vezes que o senhor Roger Schmidt fala de forma muito crítica de arbitragem não acontece nada. Mas sempre que há um elemento do FC Porto a dizer qualquer coisa sobre a arbitragem há logo uma denúncia. Ficamos à espera", rematou.